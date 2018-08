Stuttgart Feinstaubalarm bleibt: Neue Saison ab Oktober

Stuttgart. Trotz sinkender Schadstoffwerte hält Stuttgart am bundesweit einzigartigen Feinstaubalarm fest. Vom 15. Oktober an werden an Tagen mit extrem hoher Luftbelastung Autofahrer wieder aufgerufen, ihre Fahrzeuge stehen zu lassen, wie eine Sprecherin der Stadt am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zudem dürfen an Alarmtagen Kamine, die nur der Gemütlichkeit dienen, nicht angefeuert werden. Die Alarmsaison endet am 15. April 2019. Im Sommerhalbjahr ist wetterbedingt stets keine hohe Belastung mit Feinstaub in der Stadt zu erwarten, daher die Pause.