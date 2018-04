Stuttgart Feinstaubalarm endet am Montag

Stuttgart.

Nach drei Tagen endet der siebte Feinstaubalarm des Jahres in Stuttgart an diesem Montag. Der Alarm läuft um 24.00 Uhr aus, wie die Stadtverwaltung am Sonntag mitteilte. Der Deutsche Wetterdienst rechne von Dienstag an mit einer Wetteränderung und Regen - dadurch werden niedrigere Feinstaubwerte erwartet. Der Alarm galt seit Freitagabend für Komfortkamine und Samstag für Autofahrer. Er wird ausgerufen, wenn Meteorologen über mehrere Tage einen geringen Luftaustausch im Stuttgarter Talkessel voraussagen. Schadstoffe wie Feinstaub oder Stickstoffdioxid können dann nicht abziehen.