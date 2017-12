Stuttgart Feinstaubalarm endet mit vergleichsweise niedrigen Werten

Stuttgart.

Der Feinstaubalarm in Stuttgart ist mit vergleichsweise niedrigen Werten zu Ende gegangen. Der Tagesmittelwert am Sonntag lag am besonders belasteten Neckartor bei 32 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, wie am Montag aus Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz hervorging. Der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm. Der am vergangenen Dienstag ausgelöste Alarm hatte bis Sonntag um 24.00 Uhr gedauert. Der Grenzwert wurde demnach während des gesamten Alarms nicht überschritten.