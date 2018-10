Stuttgart Feinstaubalarm: Streit um Kamin-Kontrollen

Stuttgart.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) wirft der Stadt Stuttgart und der Landesregierung mangelnde Konsequenz im Kampf gegen Feinstaub- und Stickstoffdioxid-Belastung vor. Am Montag war in der Landeshauptstadt Feinstaubalarm wegen zu hoher Schadstoffbelastung ausgelöst worden. Die Emissionsvorschriften für Holzfeuerungsanlagen wie auch Baumaschinen müssten verschärft werden und es müsse wirksame Kontrollen geben, forderte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch am Dienstag in einer Mitteilung.