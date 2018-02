Stuttgart Feinstaubalarm: Werte erstmals unter der zulässigen Grenze

Stuttgart.

Erstmals seit Beginn des aktuellen Feinstaubalarms in Stuttgart haben die Schadstoffwerte die zulässige Maximalgrenze unterschritten. Wie aus Daten der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) vom Freitag hervorgeht, wurden am besonders belasteten Neckartor am Donnerstag im Schnitt 47 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen. Der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm. In ersten Messungen für Freitag zeichnen sich ähnliche Werte ab.