Stuttgart Feinstaubwerte in Stuttgart noch vergleichsweise niedrig

Stuttgart.

Kurz vor Beginn des ersten Feinstaubalarms in diesem Jahr sind die Werte in Stuttgart noch vergleichsweise niedrig. Wie aus Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz vom Montag hervorgeht, wurden am besonders belasteten Neckartor in Stuttgart am Morgen zeitweise 18 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen. Der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm im Tagesmittel. Der Tagesmittelwert für Sonntag lag bei 19 Mikrogramm.