Stuttgart Feinstaubwerte trotz Alarms unter EU-Grenzwert

Stuttgart. Die Luft in Stuttgart ist trotz Feinstaubalarms am ersten Tag unter dem EU-Grenzwert geblieben. Das ergaben die vorläufigen Messwerte der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) am Freitag. Demnach wurden am Donnerstag im vorläufigen Tagesmittel 22 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen. Die EU hat einen Grenzwert von 50 Mikrogramm festgelegt. Am Tag vor Beginn des Alarms lag die Belastung noch bei 39 Mikrogramm.