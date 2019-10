Stuttgart/Fellbach Auf Fußgänger eingetreten und Kiefer gebrochen: Haftstrafe

Drei Jahre und sieben Monate: Dieses Urteil verhängte die 9. Große Strafkammer am Stuttgarter Landgericht. Ferner muss der Angeklagte Schmerzensgeld zahlen und seinem Opfer, einem 23-jährigen Studenten, sämtliche Schäden ersetzen.

Dem jungen Mann steht eine weitere Operation bevor. Nach der Attacke in der Nacht des 1. März in Fellbach wurden ihm Metallplatten in den Kiefer eingesetzt. Die Knochen waren mehrfach gebrochen, der Biss ist nicht mehr, wie er war, und der 23-Jährige wird an den Folgen noch lange zu leiden haben. Der Angeklagte hatte sich während des Verfahrens mehrfach entschuldigt und von sich aus ein erstes Schmerzensgeld angeboten.

Ein zufälliges Zusammentreffen mit weitreichenden Folgen

Die beiden jungen Männer waren sich zuvor nie begegnet. Zufällig trafen sie am 1. März in der Nacht an der Kreuzung Stuttgarter Straße/Bahnhofstraße in Fellbach aufeinander. Der Student war mit Freunden unterwegs gewesen und grade aus einem Taxi ausgestiegen. Er überquerte zu Fuß die Straße, als sich der jetzt Verurteilte, der keinen Führerschein besitzt, in einem Mercedes näherte. Der 23-Jährige, dessen Freundin mit im Auto saß, musste wegen des Fußgängers den Wagen anhalten. Es kam zu einem Wortwechsel zwischen den beiden gleichaltrigen Männern. Was genau gesprochen wurde, ließ sich in der Verhandlung nicht mehr im Detail nachvollziehen. Jedenfalls stieg der Mercedesfahrer aus und versetzte nach kurzem Gerangel seinem Kontrahenten, der sich auf Anraten seiner Bekannten bereits abgewandt hatte und einem weiteren Streit aus dem Weg hatte gehen wollen, einen Faustschlag gegen den Kopf. Der Student ging zu Boden und blieb benommen liegen. Der Angeklagte „trat mit Füßen wuchtig mehrfach gegen den Kopf“, so beschrieb der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung das Geschehen, wie es mehrere Zeugen geschildert hatten. Der Richter sprach von einem „erbarmungslosen Einwirken“ und hoher Brutalität.