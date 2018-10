Stuttgart/Fellbach Kappelbergtunnel nach Unfall gesperrt

Stuttgart/Fellbach.

Nach einem Unfall ist der Kappelbergtunnel am Donnerstagnachmittag (15.30 Uhr) erneut gesperrt. In Fahrtrichtung Stuttgart staut sich daher der Verkehr auf der Bundesstraße B14. Die Polizei ist vor Ort. Ortskundige werden gebeten das Gebiet zu umfahren. Es staut sich derzeit außerdem vor dem Kappelbergtunnel in Richtung Schorndorf/Winnenden. Im Tunnel wurde ein Brandmeldealarm ausgelöst, kurzzeitig war deshalb der Tunnel in beiden Richtungen gesperrt.