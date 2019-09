Stuttgart/Fellbach Mädchen stirbt: Wurde es geschüttelt?

Die Angeklagte und ihr Mann, beide Kriegsflüchtlinge aus Syrien und Eltern eines dreijährigen Sohnes, hatten das kleine Mädchen im September 2018 in ihre Familie aufgenommen. Weder bei der eigenen Mutter noch beim Vater, ebenfalls Syrern, hatte das Mädchen bleiben können. Deren Lebensumstände waren extrem schwierig, während die Angeklagte und ihr Mann bereits seit 2015 in Deutschland lebten und in Fellbach zusammen eine Wohnung hatten. Also bot die Angeklagte an, die Tochter ihres Schwagers großzuziehen. „Ich habe versucht, für sie als Ersatzmutter da zu sein“, so übersetzte der Dolmetscher die Worte der Frau.

Das Kind, für das die Ersatzeltern keine Papiere hatten und das sie nach Deutschland eingeschleust hatten, litt natürlich sehr unter der Trennung von seinen leiblichen Eltern. Die junge Angeklagte beschrieb vor Gericht verschiedene Verhaltensauffälligkeiten und gesundheitliche Einschränkungen des Mädchens. Die Kleine habe öfter aus Wut den Kopf gegen den Boden geschlagen. Ihr Gang sei auffällig schwankend gewesen. Sie habe ungewöhnlich viel gegessen und sei trotzdem Haut und Knochen gewesen. Der Kopfumfang war ungewöhnlich groß, so schilderte es die Angeklagte. In der Türkei, wo das Kind zuletzt mit seinen leiblichen Eltern gelebt hatte, wurde offenbar eine Veränderung im Hirn (subdurales Hygrom) diagnostiziert. Am Tag vor dem Geschehnis sei das Kind apathisch herumgesessen.

Angeklagte weist Vorwürfe zurück