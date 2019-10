Stuttgart / Fellbach Nach Kieferbruch: Angeklagter entschuldigt sich

„Sehr brutal“ war das; „das waren schreckliche Bilder“, berichtet eine 23-jährige Zeugin, die das Geschehnis miterlebt hat. Sie war mit dem Opfer, einem 23-jährigen Studenten, und weiteren Freunden am 1. März nachts in Fellbach unterwegs gewesen. Die Gruppe hatte zuvor eine Karnevalsveranstaltung in Cannstatt besucht. Zum Abschluss wollte man noch in einer Fellbacher Kneipe in der Bahnhofstraße was trinken.

Die vier jungen Leute stiegen an der Kreuzung Stuttgarter Straße / Bahnhofstraße aus ihrem Taxi. Der Student überquerte als Letzter die Straße. In diesem Moment fuhren ein Porsche und ein Mercedes mit doch recht hoher Geschwindigkeit heran. Der Mercedesfahrer musste wegen des Fußgängers bremsen. Er hielt an. Es kam zu einem Wortwechsel, berichtete die Zeugin am Dienstag vor der 9. Großen Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts. Was gesprochen wurde, habe sie nicht verstanden. Der Mercedesfahrer stieg aus.

Die junge Frau bemerkte deutlich die Anspannung, die sich aufgebaut hatte. Sie mahnte die beiden jungen Männer zur Ruhe; niemand wolle Stress. Ihr Bekannter, der Student, hatte sich bereits abgewandt – als ihn die Faust des Angeklagten zu Boden streckte. Nun schlug der Angeklagte laut der Zeugin mit Fäusten auf ihren am Boden liegenden Bekannten ein, trat ihm ins Gesicht und gegen den Oberkörper. Die junge Frau schrie. Aus den umliegenden Kneipen kamen Leute herbeigerannt. Der Angeklagte setzte sich ins Auto und fuhr davon.