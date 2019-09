Stuttgart/Fellbach Über 100 Opfer: Betrügerin erbeutet 377 750 Euro

Richter Tormählen ist rat- bis fassungslos

Manchmal waren es 100 Euro, die sie sich unter verschiedenen Vorwänden geliehen hat; zum Teil waren es aber auch vierstellige Beträge bis zu 5000 Euro. Meistens aber borgte sie sich um die 1000 Euro und erzählte den Leuten ganz unterschiedliche Geschichten, wozu sie das Geld benötige: Seien es teure Medikamente aus den USA; sei es ein Gerichtsprozess in der Schweiz, für den sie dringend Geld benötigte.

Sie selbst will 2014 in die Fänge der Kreditbetrüger geraten sein, als sie sich ein Auto kaufen wollte und ihr ein günstiger Kredit angeboten wurde, für den sie freilich zunächst einen Vorschuss zahlen sollte. Und sie zahlte und zahlte und zahlte. „Ich habe bis zum Schluss gedacht, ich bekomme Geld von denen“, sagte die 63-Jährige. Richter Tormählen ist rat- bis fassungslos ob dieser Naivität, mit der die Frau diesen Betrügern auf den Leim gegangen sein will. Er fragt nach, ob sie in irgendeiner Art süchtig gewesen sei. Ob sie, die in den vergangenen Jahren mehrfach zum Teil in stationärer psychiatrischer Behandlung war, inzwischen wenigstens eine kleine Ahnung habe, wie sie in diese schlimme Sache hineinkommen konnte. Am ersten Verhandlungstag hat er noch keine schlüssige Antwort erhalten.

Sechs Verhandlungstage sind angesetzt

Auch der Vertreter der Staatsanwaltschaft versuchte, sich den vermeintlichen Motiven der betrogenen Betrügerin zu nähern. Denn die Frau ging durchaus gerissen vor, indem sie beispielsweise zum angeblichen Gerichtsprozess in der Schweiz Unterlagen fälschte oder eine „Geldgeber-HG/Hilfsgemeinschaft“ erfand, die von den Betrügern ihr Geld zurückfordere. Noch im August 2017, einen Tag nach einer Vernehmung bei der Polizei zu ihren schon damals beachtlich vielen Betrügereien, hatte sie ihr nächstes Opfer angehauen und sich weitere 3000 Euro geliehen. Die Betrugsserie, die zur Anklage kam, endete erst im Januar 2018. – Der auf sechs Verhandlungstage angesetzte Prozess wird fortgesetzt.