Stuttgart/Fellbach Urteil im Prozess um 100-fachen Betrug gefällt

Sollte sich die 63-jährige ehemalige Gemeindereferentin erneut etwas zuschulden kommen lassen, muss sie für zwei Jahre in Haft.

So viele Opfer und ein derart hoher Schaden: „Da denkt man eigentlich nicht an Bewährung“, so Ulrich Tormählen – aber: Dieser Fall sei anders. Mit einer „Beharrlichkeit, die kein Mensch verstehen kann“, habe die Frau über Jahre hinweg fast 400 000 Euro an Betrüger überwiesen, denen sie bereits vor ein paar Jahren erstmals auf den Leim gegangen war. Über Jahre hinweg erkannte die Frau offenbar nicht – oder sie wollte es warum auch immer nicht sehen – , dass sie Betrügern aufgesessen war. Um ihre Zahlungen an diesen nach wie vor unbekannten Betrügerring zu finanzieren, ergaunerte die Frau über vier Jahre hinweg sechsstellige Beträge. Sie tischte Verwandten, Freunden und Bekannten Lügengeschichten auf – und erhielt Geld von ihnen, immer und immer wieder. Die Leichtgläubigkeit mancher Opfer wertete die 8. Strafkammer am Stuttgarter Landgericht zugunsten der 63-Jährigen. Sie hatte als Gemeindereferentin gute Arbeit geleistet, war allseits beliebt und geschätzt – bis mit der Zeit der Unmut wuchs, weil die Frau immer weiter Geld lieh, aber nur selten etwas zurückzahlte.

Sich selbst isoliert

Sie habe sich selbst schon in erheblichem Maße bestraft, auch das wertete der Richter als mildernd: Die 63-Jährige hat ihren Arbeitsplatz verloren und sich von ihrem ehemals großen Freundeskreis und selbst von ihrer Familie isoliert. Ihren eigenen Bruder brachte die Frau um viel Geld. Doch er stellte zu spät Strafantrag, so dass dieser Teil des Verfahrens eingestellt wurde.