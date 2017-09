Stuttgart Ferienende: Verkehrsclubs rechnen mit vollen Straßen

Betroffen sind nach Angaben der Clubs die Nord-Süd-Verbindungen A5 (Frankfurt - Karlsruhe - Basel), A7 (Würzburg - Ulm - Füssen) und A81 (Stuttgart - Singen) aber auch die West-Ost-Strecken A6 (Mannheim - Heilbronn - Nürnberg) und A8 (Karlsruhe - Stuttgart - München). Demnach sind auch die Hauptverbindungen aus dem Ausland in Richtung Norden stark staugefährdet. Der Grund hierfür sei, dass auch in den meisten österreichischen Bundesländern sowie in Italien die Sommerferien enden, so der ADAC.