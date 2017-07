Stuttgart Ferienstart: Wartezeiten am Flughafen einplanen

Mit insgesamt 344 Starts und Landungen ist Donnerstag, nach den derzeitigen Planungen, der verkehrsreichste Tag in Stuttgart. Die Bundespolizei rät deshalb, frühzeitig am Flughafen zu sein und sich nach dem Check-In direkt zur Sicherheitskontrolle zu begeben. An den Sicherheitskontrollen gibt es zudem eine elektronische Anzeige, die über die aktuellen Wartezeiten an den unterschiedlichen Terminals informiert. Unabhängig vom Abfluggate können Passagiere alle Sicherheitskontrollen nutzen.

Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, bittet die Polizei zudem darum, zu kontrollieren ob Ausweisdokumente noch gültig sind. Außerdem sollten die Reisenden die Vorgaben zur EU-Flüssigkeitsverordnung einhalten.