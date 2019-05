Stuttgart-Feuerbach Mann will Kind ins Auto locken

Der Verdächtige bot dem Jungen an, ihm ein Spielzeug zu kaufen, wenn dieser in sein Auto einsteigen würde. Das Kind lehnte ab, woraufhin der Mann in einen weißen Kleinwagen stieg und davonfuhr. Zuhause berichtete der Junge seiner Mutter von dem Vorfall, welche die Polizei informierte.

Der Mann soll dunkle Haare gehabt haben und war bekleidet mit einem weißen Pullover und einer Jeans. Die Ermittlungen zur Identität des Mannes dauern an. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Telefonnummer 0711/89903800 zu wenden.

Sich richtig Verhalten lernen

Das richtige Verhalten in einer solchen Situation kann von Eltern und Kindern gemeinsam trainiert werden. Kinder sollten in einer derartigen Situation: