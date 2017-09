Stuttgart.

Fußgänger anstatt Autos: Ein Teil der Bundesstraße 14 in der Stuttgarter Innenstadt wird am heutigen Sonntag (ab 11 Uhr) für den Verkehr gesperrt. Die Bürgerinitiative "Aufbruch Stuttgart" will zeigen, wie schön es ohne Autos zwischen Opernhaus, Staatsgalerie und Haus der Geschichte sein kann. Geplant ist unter anderem eine Vorführung von Artisten, die die Bundesstraße 14 auf einem Hochseil mit einem Fahrrad überqueren werden. Der im März gegründete Verein stört sich an den Bausünden der Vergangenheit und setzt sich für den "Wandel von der autogerechten zur menschengerechten Stadt" ein. Direkt an der Bundesstraße und in unmittelbarer Nähe liegen mehrere Museen. Am Sonntag gibt es den ganzen Tag freien Eintritt bei den beteiligten Kultureinrichtungen.