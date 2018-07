Stuttgart Flughafen stellt sich mit Sichtkontrollen auf Hitze ein

Stuttgart.

Der Flughafen in Stuttgart stellt sich auf mögliche Hitzeauswirkungen ein und kontrolliert die Landebahn auf Schäden. Diese Kontrollen seien sehr engmaschig, sagte Beate Schleicher, Sprecherin des Stuttgarter Airports am Mittwoch. Einen Betriebsstopp, etwa wegen Schäden an der Landebahn wie am Flughafen in Hannover, erwarte man aber nicht. Zwar ist am Stuttgarter Flughafen die Landebahn ebenfalls aus Beton, laut Schleicher ist es deswegen in der Vergangenheit bei Hitze aber zu keinen Problemen gekommen. Der Deutsche Wetterdienst hatte am Mittwoch eine Hitzewarnung für den Raum Stuttgart und den Rems-Murr-Kreis herausgegeben.