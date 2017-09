Stuttgart.

Der Stuttgarter Flughafen will seinen Abfertigungsbereich für rund 300 Millionen Euro umgestalten. In Terminal 3 werde die Gepäckförderanlage modernisiert, zudem werde das Terminal 4 komplett abgerissen und dann neu gebaut, sagte Airport-Chef Walter Schoefer der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Die Kapazitäten der Terminals seien "ein beschränkender Faktor für unser Wachstum". 2018 werde es einen Architekturwettbewerb geben, danach würden Detailplanungen und das Baugenehmigungsverfahren folgen. Die Inbetriebnahme sei wohl frühestens 2025. Der Aufsichtsrat habe bereits grünes Licht gegeben.