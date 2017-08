Stuttgart Schwarz fordert Geld zum Ausbau von Bussen und Bahnen

500 Millionen Euro seien "Nasenwasser"

Beim Diesel-Gipfel des Bundes in Berlin Anfang August war ein Fonds "Nachhaltige Mobilität für die Stadt" im Umfang von 500 Millionen Euro vereinbart worden. Damit sollen Pläne für die 28 am stärksten von Luftverschmutzung betroffenen Regionen in Deutschland finanziert werden, darunter auch in Stuttgart. Schwarz bezeichnete die Summe von 500 Millionen Euro als "Nasenwasser" - sie sei viel zu gering. Es sei mindestens eine Verdopplung des Betrags nötig.

Am 4. September trifft sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Vertretern der Kommunen, für die "Masterpläne" für einen gut vernetzten und möglichst sauberen Verkehr entwickelt werden sollen.