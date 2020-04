Stuttgart Frank Nopper ist CDU-Kandidat für OB-Wahl

Stuttgart.

Der Backnanger Oberbürgermeister Frank Nopper (58) ist der Kandidat der CDU für das Amt des Stuttgarter Oberbürgermeisters. Das habe der Kreisvorstand der CDU Stuttgart am Montag in geheimer Online-Wahl beschlossen, teilte der Kreisverband der Partei mit. Auf Nopper entfielen demnach 100 Prozent der Stimmen. Mitbewerber Ulrich Raisch bekam keine Stimme. Nopper, verheiratet und Vater zweier Söhne, ist in Stuttgart geboren und aufgewachsen. Seit 2002 ist er Stadtoberhaupt der Großen Kreisstadt Backnang. Die Oberbürgermeisterwahl in der Landeshauptstadt ist für 8. November geplant.