Stuttgart Frau entdeckt Einbrecher auf ihrer Toilette

Ein Unbekannter ist laut Polizei am Mittwochabend in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Möhringer Straße eingebrochen. Die Inhaberin nahm gegen 21 Uhr verdächtige Geräusche in ihrer Wohnung wahr und entdeckte einen fremden Mann in der Toilette, der auf der Stelle die Flucht ergriff. Die Frau alarmierte umgehend die Polizei.

Hubschrauberfahndung erfolglos

Eine sofort eingeleitete Fahndung auch mit Unterstützung eines Helikopters bleib aber ohne Erfolg.

Ob der Unbekannte bei dem Einbruch etwas gestohlen hat, ist laut Polizei noch unklar.