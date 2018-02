Stuttgart Frau in Tiefgarage sexuell bedrängt

Der Tatverdächtige lockte die 39-Jährige gegen 14.15 Uhr unter einem Vorwand in eine Tiefgarage am Arnulf-Klett-Platz. Dort bedrängte er sie massiv und nahm offenbar sexuelle Handlungen an ihr vor. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes beobachtete das Geschehen, hielt den 23-Jährigen zusammen mit weiteren Zeugen fest und übergab ihn den alarmierten Polizeibeamten.

Der Tatverdächtige, gegen den bereits ein weiterer Haftbefehl wegen Diebstahls besteht, wird im Laufe des Freitags dem zuständigen Richter vorgeführt.