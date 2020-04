Stuttgart Fridays for Future: Demonstranten kassieren Anzeigen

"Ich kann es nicht verstehen, dass hier sicherer Protest so kriminalisiert wird, während an der Supermarktkasse Leute so eng beieinander stehen", sagte eine Organisatorin der Proteste in Stuttgart. In der Landeshauptstadt gab es eine Spazierroute, an der sich zu Beginn nur wenige Demonstranten und Schaulustige beteiligten. Auf der Webseite der bundesweiten Organisation gab es zusätzlich ein Streikprogramm mit Musik, Reden und Live-Schalten aus ganz Deutschland.