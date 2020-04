Stuttgart Frühlingswetter: Ausgangsbeschränkungen werden respektiert

Der Freiburger Weihbischof Peter Birkhofer rief bei einem Gottesdienst dazu auf, in Zeiten der Coronavirus-Pandemie an die einsamen Menschen in Isolation zu denken. Ebenfalls solle an die Helfer gedacht werden, "die ihre Gesundheit riskieren, um Menschen zu pflegen, zu heilen, zu versorgen, zu beschützen", teilte die Erzdiözese mit. Wegen der Corona-Beschränkungen feierte der Weihbischof den Gottesdienst im Freiburger Münster unter Ausschluss der Öffentlichkeit im kleinen Kreis. Die Gläubigen konnten den Palmsonntag über einen Livestream online mitfeiern.

Die Behörden im Südwesten haben ab sofort einen Online-Überblick über Behandlungskapazitäten für Patienten, die am Coronavirus erkrankt sind. Krankenhäuser melden ihre Intensiv- und Beatmungskapazitäten online und in Echtzeit einem "Resource-Board". "Wir können auch sehen, wie viele Covid-19-infizierte Menschen aktuell im Krankenhaus behandelt werden", teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) mit. Die Auswertung biete die Entscheidungsgrundlage für den Fall, dass landesweit Patienten verteilt werden müssen. Auf Landesebene könne die Oberleitstelle in Abstimmung mit dem Innenministerium Patienten den einzelnen Krankenhäusern zuweisen.

Am Sonntagmorgen waren nach Ministeriumsangaben im "Resource-Board" 963 Intensivbetten ohne Beatmung und 2035 Intensivbetten mit Beatmung sowie 935 Beatmungsbetten außerhalb von Intensivstationen eingegeben.

Nach Angaben des Staatsministeriums nimmt an diesem Dienstag Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an der Sitzung des grün-schwarzen Kabinetts von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) teil. Man wolle sich über die aktuelle Lage zum Coronavirus austauschen, sagte eine Sprecherin. Während Kretschmann und Spahn in der Regierungszentrale in Stuttgart sind, sollen die Landesminister per Videokonferenz zugeschaltet werden.