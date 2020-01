Stuttgart Frustrierte Landwirte rufen zum Protest auf

Zugleich ärgern sich die Bauern über das Mercosur-Freihandelsabkommen der EU. Der Sprecher warnte vor Billigimporten von Fleisch und Lebensmitteln aus Südamerika. Zugleich fühlen sich die Landwirte in der Öffentlichkeit an den Pranger gestellt und fordern von der Politik und den Verbrauchern mehr Verständnis für ihre Arbeit. Im Südwesten stören sie sich vor allem auch an den Forderungen des Bienen-Volksbegehrens für mehr Artenschutz. Im Dezember einigten sich Regierungsvertreter, Bienenfreunde, Naturschützer und Bauernverbände auf alternative Pläne für mehr Artenschutz, die in diesem Jahr im Landtag beschlossen werden sollen.

Im Land gibt es nach der amtlichen Statistik 39 600 Betriebe, die durchschnittliche Größe liegt bei jeweils knapp 36 Hektar.