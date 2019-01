Stuttgart Fußgänger auf B10 angefahren und schwer verletzt

Der 18-Jährige wurde zunächst auf die Windschutzscheibe und dann zu Boden geschleudert, dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Am Mercedes entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.

Zur Unfallaufnahme mussten beide Fahrstreifen Richtung Innenstadt für rund zwei Stunden gesperrt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0711/89904100 zu melden.