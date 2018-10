Stuttgart-Zuffenhausen.

Auf einer Baustelle am Porschewerk 1 am Porscheplatz in Zuffenhausen hat es am Donnerstagnachmittag (11.10.) einen Arbeitsunfall gegeben, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen trat dort gegen 16.30 Uhr aus der Batterie einer Hebebühne eine gasförmige Substanz aus. Zwölf Personen erlitten dadurch leichte Verletzungen, Rettungskräfte brachten drei der Betroffenen zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt derzeit die Ursache des Unfalls.