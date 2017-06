Stuttgart Gedenken an Helmut Kohl: Landtag würdigt Verdienste

Stuttgart.

Der baden-württembergische Landtag hat am Donnerstag die Verdienste des gestorbenen Altkanzlers Helmut Kohl (CDU) gewürdigt. Als Kanzler der Einheit habe Kohl seinen unverrückbaren Platz in der Geschichte Deutschlands, sagte Landtagsvizepräsident Wilfried Klenk (CDU) in Stuttgart. Die deutsche Vereinigung sei wiederum von entscheidender Bedeutung für den europäischen Einigungsprozess gewesen. CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart sagte, Kohl habe die Republik geprägt wie vielleicht kein anderer. "Künftige Generationen werden sich an ihn erinnern als den Vater der deutschen Einheit in Frieden und Einheit und an den Erbauer des vereinten Europas."