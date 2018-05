Stuttgart.

Eine "Zentrale Sperrmüllsammlung" am 12. Mai im Namen der Abfallwirtschaft Stuttgart wird derzeit auf gefälschten Flugblättern im Stuttgarter Stadtteil Zuffenhausen angeboten. Wie die Stadt Stuttgart am Freitag mitteilte, gibt es keine zentralen Sperrmüllsammlungen in der Stadt. Das Abholen von Sperrmüll funktioniert nur nach vorhergehender Anmeldung über eine Anmeldekarte im Abfallkalender oder im Internet. Bewohner werden gebeten, diese und ähnliche Flugblätter zu ignorieren. Die Polizei wurde informiert.