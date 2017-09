Stuttgart Gefälschter Führerschein: Falschparker überführt sich selbst

Stuttgart.

Doppelt schief gelaufen. Ein 27-Jähriger hat am Sonntag erst auf einem Polizeiparkplatz geparkt und sich anschließend mit einem gefälschten Führerschein ausgewiesen. Beamte des Bundespolizeireviers haben am Sonntagmittag (10.9.2017) gegen 13.15 Uhr die Personalien des Mannes am Hauptbahnhof Stuttgart kontrolliert. Der georgische Staatsangehörige versuchte sich mit einem gefälschten georgischen Führerschein auszuweisen.