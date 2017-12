Stuttgart Gesetz bringt Rückenwind für alternative Wohnformen

Stuttgart.

Ein Gesetz zur besseren Betreuung von Senioren und Menschen mit Behinderung hat nach Angaben des Sozialministeriums alternative Wohngemeinschaften beflügelt. Das sogenannte Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz war im Mai 2014 in Kraft getreten. Die Zahl ambulant betreuter Wohngemeinschaften stieg seitdem von 21 auf 301 (Stichtag: 30. Juni 2017), wie das Ministerium am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Darunter sind 74 Wohngemeinschaften, die ohne professionelle Unterstützung auskommen. Die anderen sind bei einem Anbieter ambulanter Dienste - etwa dem Roten Kreuz oder der Arbeiterwohlfahrt - angedockt, wie Ressortchef Manne Lucha (Grüne) erläuterte.