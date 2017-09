Stuttgart Gesundheitsminister Lucha warnt vor Glücksspielen

Stuttgart.

Am Aktionstag gegen Glücksspielsucht (27. September) will Gesundheitsminister Manne Lucha am Mittwoch für die Gefahren des Spielens sensibilisieren. Unter dem Slogan "Roggen statt Zocken" fängt die Aufklärung in vielen Bäckereifilialen schon am Morgen mit bedruckten Bäckertüten an. In einer nachgestellten, begehbaren Spielhalle in der Stuttgarter Fußgängerzone stehen Suchtberatungsstellen und andere Experten bereit, wie das Ministerium am Dienstag mitteilte.