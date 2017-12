Stuttgart Glätte auf der Albhochfläche behindert Berufsverkehr

Der Deutsche Wetterdienst in Stuttgart erwartete für die zweite Tageshälfte aus Nordwesten zunehmend milde Meeresluft, so dass dann nicht mit weiteren wetterbedingten Verkehrsproblemen zu rechnen sei. In der Nacht zum Donnerstag könne es allerdings in Lagen oberhalb von 600 Metern vereinzelt wieder glatt werden. In tieferen Lagen bleiben die Temperaturen im Plusbereich. Am Wochenende können es bis zu neun Grad werden.