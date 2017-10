Stuttgart Hohe Werte trotz Feinstaubalarms: Ende wohl am Freitag

Stuttgart.

Der Feinstaubalarm in Stuttgart hat bisher nicht geholfen, die hohen Werte einzudämmen. Gleich zu Beginn des Alarms am Montag wurde an der besonderen belasteten Messstation am Neckartor der zulässige Grenzwert erreicht. Das geht aus Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) am Dienstag hervor. Die Grenze ist von der EU auf 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft festgesetzt. Am frühen Dienstagmorgen wurde der Wert mit 54 Mikrogramm zeitweise sogar überschritten.