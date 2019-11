Stuttgart Großflächige Fahrverbote für Euro-5-Diesel möglich

Stuttgart.

In Stuttgart wird es ab dem 1. Juli 2020 großflächige Fahrverbote für Diesel der Euronorm 5 geben, wenn die Einhaltung der Stickoxid-Grenzwerte bis April/Mai nicht in Sicht ist. Der Luftreinhalteplan für die Landeshauptstadt wird entsprechend fortgeschrieben, wie der Amtschef im Verkehrsministerium, Uwe Lahl, am Dienstag in Stuttgart sagte. Das großflächige Fahrverbot soll nach seinen Worten zwar nicht die gesamte Umweltzone der Stadt, aber möglicherweise auch die Stadtteile Bad Cannstatt, Feuerbach und Zuffenhausen umfassen. Sollte die Einhaltung der Grenzwerte in Sicht sein, soll das zonale Fahrverbot für Euro-5-Diesel nicht kommen.