Stuttgart Grüne: Bahnchef Lutz muss Probleme beseitigen

Stuttgart.

Wegen anhaltender Probleme auf Regionalstrecken in Baden-Württemberg hat der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Daniel Renkonen, Bahnchef Richard Lutz aufgefordert, die Störungen zur Chefsache zu erklären. In einem Brief an den DB-Vorstandsvorsitzenden prangerte er die unhaltbaren Zustände auf Strecken wie bei der Franken-, Filstal-, Rems- oder Bodenseegürtelbahn an.