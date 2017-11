Stuttgart Grüne: S21-Volksentscheid nicht zu revidieren

Stuttgart.

Für Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand ist die politische Entscheidung zu Stuttgart 21 kaum noch zu revidieren. "Der Volksentscheid hat diese Debatte entschieden", sagte Hildenbrand am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Bei dem Volksentscheid im Jahr 2011 in Baden-Württemberg stimmte eine Mehrheit gegen einen Ausstieg des Landes aus der Finanzierung - und damit für Stuttgart 21.