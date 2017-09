Stuttgart Grüne wollen Fremdsprache ab der ersten Klasse beibehalten

Stuttgart.

Die Grundschulen sollen nach dem Willen der Grünen im baden-württembergischen Landtag weiterhin ab der ersten Klasse in den Fremdsprachenunterricht einsteigen können. Freiräume, die entstünden, wenn Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) den Englisch- und Französischunterricht später beginnen lasse, sollten die Schulen für eigene Schwerpunkte nutzen können, sagte die Grünen-Bildungsexpertin Sandra Boser der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Besteht ein Austausch einer Schule mit französischen Partnerschulen, sollte diese weiterhin ab Klasse eins in den Französischunterricht einsteigen dürfen", sagte Boser. Die Schulen vor Ort könnten den Bedarf am besten abschätzen.