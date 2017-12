Stuttgart Grünen-Fraktionschef: FDP ist wirtschaftsfeindlich

Stuttgart.

Grünen-Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz hat die Liberalen in der Haushaltsdebatte im Landtag angegriffen. "Die FDP ist inzwischen eine wirtschafts- und mittelstandsfeindliche Partei", sagte Schwarz am Mittwoch im Parlament in Stuttgart. Konkret bezog sich der Grünen-Politiker auf die Kritik der Liberalen am geplanten Stellenaufwuchs in der Umweltverwaltung.