Stuttgart Handel mit Waffen und Rauschgift: Zwei Männer festgenommen

Beamte hatten die Wohnungen der 50 Jahre und 52 Jahre alten Männer in Stuttgart durchsucht und die Verdächtigen am Donnerstag festgenommen. Ihnen werfen die Behörden vor, seit Ende 2017 mit Rauschgift und Waffen gehandelt zu haben. Den 52 Jahre alten Mann nahmen die Beamten in seiner Wohnung fest, seinen 50 Jahre alten Komplizen in einer Klinik. Die Staatsanwaltschaft hat Heftbefehle gegen die beiden Deutschen beantragt.