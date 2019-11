Stuttgart Hauptbahnhof Polizeiliche Ermittlungen: Störungen im S-Bahn Verkehr

Stuttgart. Wegen einer polizeilichen Ermittlungen in einer S-Bahn am Hauptbahnhof Stuttgart kommt es zu Abweichungen im S-Bahn Verkehr in allen Richtungen. Das teilte die S-Bahn Stuttgart am Freitag Morgen via Twitter mit. Die Strecke vom Hauptbahnhof tief bis zur Haltestelle Schwabstraße ist bis auf weiteres blockiert.

Betroffen sind vor allem die S-Bahnen der Linie S1 Richtung Herrenberg, S2 Richtung Filderstadt, S3 Richtung Flughafen/Messe, S-Bahnen S4, S5, S6 und S60 im Innenstadtbereich.