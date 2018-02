Rems-Murr-Kreis Hausdurchsuchungen: Geldwäsche und Betrug in Millionenhöhe

Der 29-Jährige soll sich telefonisch an Service-Mitarbeiter der Banken gewendet und als Kontoinhaber ausgegeben haben. Durch geschickte Gesprächsführung veranlasste er sie dazu, mTAN-Verfahren zu seinen Gunsten zu verändern. In anderen Fällen schaffte er es auch, unmittelbar Transaktionen vom Konto zu tätigen. Auf diese Weise soll er über 500 Überweisungen von insgesamt 1,9 Millionen Euro veranlasst haben.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte der 29-Jährige Anfang April 2017 identifiziert werden. Als er nach Deutschland eingereist war, wurde er in einem Hotel in München vom LKA Baden-Württemberg und Spezialkräften der Polizei festgenommen.

Hausdurchsuchungen in sechs Bundesländern

Um die Herkunft der Gelder zu verschleiern, soll der Beschuldigte die Gelder an Finanzagenten im In- und Ausland weitergeleitet oder hochwertige Waren eingekauft haben. Die Waren sollen anschließend über Agenten weiterverkauft worden sein. In diesem Zusammenhang wurden am Mittwochvormittag die Wohnungen von acht Beschuldigten in sechs Bundesländern durchsucht. Die mutmaßlichen Waren- und Finanzagenten sind im Alter zwischen 25 und 78 Jahren. Sie stehen im Verdacht, einer international agierenden Geldwäscher-Gruppe anzugehören.

Die Durchsuchungen wurden vom LKA Baden-Württemberg koordiniert. Insgesamt waren 35 Beamte des LKA und von Polizeidienststellen aus Aalen, Hamburg, Rostock, Bochum, Essen, Saarbrücken und Berlin an der Durchsuchungsaktion beteiligt. Die Beamten fanden Handys, Laptops, elektronische Datenträger und Dokumente, die derzeit ausgewertet werden.