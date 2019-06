Stuttgart Hermann: Kleinflächigere Diesel-5-Verbote für Stuttgart

Stuttgart.

Nach Einschätzung von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) kommen für Stuttgart allenfalls nur noch kleinflächigere Verbote von Dieselfahrzeugen der Euronorm 5 in Betracht. "Nach neuen Simulationsberechnungen kommen wir bei den Stickoxid-Emissionen flächendeckend in Stuttgart so weit runter, dass wir ein Verbot für Diesel der Euronorm 5 in der gesamten Umweltzone vermutlich nicht mehr brauchen". Um die Grenzwerte an allen Straßen einzuhalten, müssten aber noch zwei Optionen geprüft werden.