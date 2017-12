Stuttgart Hermann: Luft-Urteil weiteres Argument für Blaue Plakette

Stuttgart.

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sieht im neuerlichen Drängen des Verwaltungsgerichts Stuttgarts auf Fahrverbote in Stuttgart ein weiteres Argument für die Einführung einer Blauen Plakette. Die nächste Bundesregierung müsse diese Möglichkeit schaffen, erneuerte Hermann am Mittwoch seine Forderung an Berlin. Mit der Blauen Plakette könnten ältere, schmutzigere Autos aus den Umweltzonen ausgeschlossen werden.