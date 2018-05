Stuttgart Historisches Volksfest in Stuttgarter Innenstadt

Stuttgart.

Zur Feier des 200. Jubiläums des Cannstatter Wasen in diesem Herbst findet auf dem zentralen Schlossplatz in Stuttgart ein historisches Volksfest ganz im Stil alter Zeiten statt. Es soll an die Gründung des größten Volksfestes des Landes im Jahre 1818 durch König Wilhelm und seiner Frau Katharina erinnern und auch das 100. Jubiläum des Landwirtschaftlichen Hauptfestes zelebrieren.