Stuttgart Hochsommer dreht wieder auf: Nach der Hitze drohen Gewitter

Für den Freitag wurden noch mehr Gewitter vorausgesagt, die sich im Laufe des Tages vom Norden in den Süden des Landes bewegen. Auch am Wochenende muss in ganz Baden-Württemberg immer wieder mit kleinen Unwettern gerechnet werden. Die Temperaturen liegen tagsüber weiterhin zwischen 27 und 34 Grad liegen.

Der Wetterdienst warnt vor einer starken UV-Strahlung und hoher Wärmebelastung. Auch die Waldbrandgefahr steigt.

Wegen Hitze haben die Behörden bereits mehrtägige Tempolimits auf einigen Autobahnabschnitten angeordnet. Damit soll die Gefahr für Autofahrer durch sogenannte "Blow-Ups" reduziert werden - also das Risiko von Unfällen durch ein Aufplatzen von älteren Betonfahrbahnen bei hohen Temperaturen.

Zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg (Kreis Heilbronn) und Boxberg (Main-Tauber-Kreis) sowie zwischen Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) gelte nun Tempo 80. Dies ordnete das Regierungspräsidium Stuttgart am Donnerstag an. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt es auch auf Abschnitten der Autobahnen A 5 und A 6 im Bereich um das Autobahnkreuz Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis). Die Tempolimits gelten täglich von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr.