Stuttgart Holzstapelbrand in Mühlhausen

Unbekannte haben am Donnerstagabend (27.12.2018) auf einer Grünfläche an der Oeffinger Straße einen Holzstapel in Brand gesetzt. Ein Zeuge bemerkte das Feuer gegen 20.00 Uhr und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den rund fünf Meter langen und zirka 150 Zentimeter hohen Holzstapel.

Eine sofortige Fahndung nach dem Täter verlief ohne Ergebnis. Die Ermittlungen, insbesondere ob der Brand mit weiteren Holzstapelbränden zusammenhängt, dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Später in der Nacht brannte außerdem ein Holzstapel in der Gemeinde Auenwald im Rems-Murr-Kreis.