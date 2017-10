Stuttgart Identität der Neckar-Leiche ist weiter offen

Sie wurde am Mittwoch gerichtsmedizinisch untersucht. Um wen es sich bei der Toten handelt, ist aber noch offen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nun hoffen die Ermittler, dass das für Donnerstag erwartete Ergebnis eines Vergleichs der DNA mit der vermisster Personen neue Erkenntnisse bringt. Bislang will die Polizei weder ein Tötungsdelikt, einen Selbstmord noch einen Unfall ausschließen. Zeugen hatten den im Wasser treibenden Körper am Dienstagabend in Stuttgart entdeckt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Feuerwehr und Wasserschutzpolizei bargen die Leiche.