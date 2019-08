Stuttgart Im Chat Nacktfotos von 12-Jähriger verlangt

Die Polizei rät:

- Sprechen Sie mit ihrem Kind offen über Risiken. Erklären sie ihm, wie es diese vermeiden oder sich dagegen wehren kann.

- Vermitteln Sie, dass es sich bei Problemen jederzeit an Sie wenden kann - ohne ein Internet-Verbot zu befürchten.

- Kinder sollten auf umfangreiche Profilangaben verzichten. Persönliche Daten wie Name, Adresse oder Mobilfunknummer sollten sie auch nicht im direkten Kontakt an andere weitergeben. Standortdienste sollten sie ausschalten.

- Kinder sollen misstrauisch bleiben: Man kann nie wissen, wer sich auch hinter harmlos wirkenden Profilen oder Nutzernamen verbirgt. Auch bei scheinbar bekannten Chat- und Spielpartnern weiß man nie, ob es sich um diese Person handelt, oder ob jemand mitliest. Klar ist auch nicht, ob Informationen gespeichert und weitergegeben werden.

- Kein Treffen mit fremden Personen vereinbaren, zumindest nicht allein.

- Belästigungen stoppen und melden: Unangenehme Dialoge sofort beenden sowie Störer melden und blockieren.

- Wenn der Dienst die Möglichkeit bietet, sollten Kontaktversuche von Fremden generell unterbunden werden.

- Beweise sichern: Belästigungen umgehend per Screenshot dokumentieren und dem Betreiber, Beschwerdestellen wie jugendschutz.net, internet-beschwerdestelle.de oder bei schwereren Fällen auch der Polizei melden.

Weitere Informationen unter www.polizei-beratung.de oder www.schau-hin.info